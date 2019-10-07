На Запашного пожаловались в СК после иска из-за высказываний Доренко

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» подала жалобу в Следственный комитет России (СК) на главу Большого московского цирка Эдгарда Запашного. Об этом сообщает Rambler News Service.

В своем заявлении к председателю СК Александру Бастрыкину представители объединения потребовали привлечь к ответственности дрессировщика и отстранить его от должности на время проверки. По их словам, Запашный злоупотребил служебным положением и нанес ущерб цирку на сумму не менее 800 тысяч рублей.

Вице-президент организации Виктория Ваганова пояснила, что в рамках иска к учредителю радиостанции «Говорит Москва» цирк закупал юридические услуги на 650 тысяч рублей. Обе закупки были направлены на одного поставщика — Михаила Кузнецова, что, по словам Вагановой, является нарушением антимонопольного законодательства. Кроме того, она подчеркнула, что цена контрактов явно была завышена по сравнению с рыночной стоимостью услуг. Ваганова пояснила, что в штате цирка есть свои юристы, поэтому привлечение сторонних специалистов является неэффективной тратой государственных денег.

В заявлении «Творческого объединения цирковых коллективов» речь идет об иске, который был подан к учредителю радиостанции «Говорит Москва» из-за слов журналиста Сергея Доренко о «звереубийце» Запашном. В результате суд обязал радиостанцию опровергнуть слова Доренко, но при этом отклонил требование о взыскании 10 миллионов рублей компенсации.

Ваганова указала на то, что высказывания Доренко относились лично к директору Большого московского цирка, а не ко всей организации. «В этой связи считаю, что Э.В. Запашный, используя служебное положение и государственные средства в личных интересах, оплатил услуги гражданина Кузнецова Михаила Николаевича в целях представления в суде его личных интересов», — написала она в обращении.

Адвокат Кузнецов, в свою очередь, заверил, что государственные средства были потрачены эффективно. Он пояснил, что об этом свидетельствует тот факт, что дело в итоге было выиграно.

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