Суд обязал опровергнуть слова погибшего Доренко о Запашном

Суд обязал радиостанцию «Говорит Москва» опровергнуть слова журналиста Сергея Доренко о дрессировщике Эдгарде Запашном и жестоком обращении с животными в цирке, передает РИА Новости.

Решение принял Арбитражный суд Москвы по иску Большого Московского цирка, гендиректором которого является Запашный. Радиостанцию также обязали удалить эти фрагменты из передач Доренко с сайта «Говорит Москва». В то же время суд отклонил требование о взыскании 10 миллионов рублей компенсации.

В декабре 2018 года Доренко в эфире своей радиопрограммы «Подъем» назвал Эдгарда Запашного «звереубийцей». Журналист также рассказал о том, как Запашный показал ему тигра, «обдолбанного медикаментами». Цирк подал иск о защите репутации в апреле 2019 года.

Представитель истца пояснил причину обращения в суд тем, что из-за высказываний Доренко цирк заработал почти на 18 миллионов рублей меньше, а зрители массово стали сдавать билеты.

Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Во время управления мотоциклом на дороге у него разорвалась аорта. До момента смерти он был главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

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