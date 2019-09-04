Запашный перенес экстренную операцию

Российский дрессировщик, худрук Большого Московского цирка и заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам Запашного, для него это уже пятая операция на позвоночнике. Лечение артист проходит в Германии. «Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека. Постараюсь быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй», — написал он.

В июне Аскольд Запашный попал в аварию в Москве. По его словам, в машине находились его дочери Ева и Эльза. В результате инцидента никто не пострадал, однако виновник ДТП скрылся с места происшествия.

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