Запашный раскрыл причину срочной операции в Германии

Дрессировщик Аскольд Запашный перенес операцию на позвоночнике из-за обострения грыжи. Об этом он рассказал телеканалу «360» в среду, 4 сентября.

«Я много лет с позвоночником мучаюсь. У меня стоит три импланта, титановая конструкция. Следили, контролировали грыжу, а она резко увеличилась, передавила нерв», — пожаловался Запашный.

Он отметил, что ему понадобилась экстренная операция, потому что он мог потерять возможность ходить. Для лечения заслуженный артист России отправился в Германию, где его сразу же прооперировали.

Ранее в среду Запашный объявил, что перенес срочное хирургическое вмешательство в Германии. Он отметил, что это уже пятая операция на его позвоночнике.

41-летний Аскольд Запашный — худрук Большого Московского цирка, брат Эдгарда Запашного, возглавляющего заведение.

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