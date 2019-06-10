Запашный с детьми попал в аварию в центре Москвы

askoldzap / Instagram

Российский дрессировщик Аскольд Запашный попал в аварию в Москве. Об этом артист рассказал в Instagram в понедельник, 10 июня.

По словам Запашного, в машине находились его дочери Ева и Эльза. В результате инцидента никто не пострадал, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — написал Запашный. Дрессировщик подчеркнул, что полиция установила марку и номер машины второго водителя. Он также опубликовал запись произошедшего.

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