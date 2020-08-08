Назван способ утихомирить шумных соседей

Прежде чем пытаться утихомирить шумных соседей с помощью закона, нужно определиться, в какое ведомство обращаться. В России много правоохранительных органов, которые борются со своим видом шума в отдельности. О таком способе в беседе с агентством «Прайм» рассказал адвокат, руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС Амулекс Дмитрий Томко.

Например, если соседи громко делают ремонт, то следует обращаться в органы жилищного надзора. Если соседи антисоциальные, то это уже в ведомстве МВД. А если у соседей много шумных домашних животных, то обращаться следует сразу в три ведомства: органы жилищного надзора, Роспотребнадзор и ветеринарный надзор, пояснил эксперт.

Он также отметил, что единого законодательства, которое регулировало бы шум и нарушение покоя, не существует. Каждый субъект государства принимает такие нормы самостоятельно, а также назначает ответственные за соблюдение порядка органы.