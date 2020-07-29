Россиянам дали рекомендации по профилактике энтеровируса

Роспотребнадзор дал россиянам советы по профилактике энтеровируса. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Энтеровирус — это распространенное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами Enterovirus. Он может передаваться водным и контактно-бытовым путями.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать некоторые правила для профилактики заражения, в частности, обязательное мытье рук перед едой и после посещения туалета, а также после смены детского подгузника. Кроме того, в ведомстве отметили, что употреблять в пищу можно только мытые овощи и фрукты. Также россиянам посоветовали обеспечивать пищу защитой от насекомых.

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Риск заболеть повышается и в том случае, если контактировать с людьми с признаками инфекционных заболеваний. В Роспотребнадзоре также порекомендовали купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, где регулярно проводится обеззараживание и контроль качества воды.

Кроме того, россиянам посоветовали не дотрагиваться грязными руками до лица и не покупать продукты у уличных торговцев.

В октябре 2019 года японские ученые обнаружили новый вид вирусов, который не имеет структурных белков, необходимых для жизнедеятельности микроорганизма. Новые вирусы вместо защитной белковой оболочки получили неизвестные гены. Биологи выяснили, что принадлежащий к неизвестному типу энтеровирусов микроорганизм не мог самостоятельно проникнуть в организм и поэтому «одалживал» у других вирусов структурные белки.

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