Найдены управляющие обменом веществ жертв вирусы

Американские биологи открыли ряд вирусов, которые могут брать метаболизм клеток организмов-хозяев под свой контроль. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Оказалось, что крупные ядерно-цитоплазматические ДНК-содержащие вирусы (NCLDV) имеют гены, которые раньше считались характерными лишь для живых существ. При этом менее крупные вирусы, известные биологам, не имеют настолько сложного генома. В результате изучения NCLDV ученые выяснили, что у большой доли 500 рассмотренных вирусов нашли цепочки генов, отвечающие за расщепление глюкозы и функции управления обменом веществ организма, в котором они паразитируют.

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Найденные фрагменты ДНК присутствуют в вирусах на протяжении многих миллионов лет. Причина того, что они не были утрачены, объясняет важность поддерживаемых ими функций для выживания конкретной единицы NCLDV. После проникновения в организм самостоятельный вирус может взять под контроль его метаболизм и перепрограммировать его.

Биологи заключили, что крупные ядерно-цитоплазматические ДНК-содержащие вирусы имеют сложные метаболические возможности, проверенные эволюцией, что делает их важными участниками биогеохимических циклов. При этом грани между вирусом и хозяином, организм которого взят под контроль, сильно размываются.

В октябре 2019 года японские ученые обнаружили новый вид вирусов, который не имеет структурных белков, необходимых для жизнедеятельности микроорганизма. Новые вирусы вместо защитной белковой оболочки получили неизвестные гены. Биологи выяснили, что принадлежащий к неизвестному типу энтеровирусов микроорганизм не мог самостоятельно проникнуть в организм и поэтому «одалживал» у других вирусов структурные белки.

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