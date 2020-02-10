Обнаружен загадочный вирус-отшельник с неизвестной ДНК

Международная группа ученых обнаружила загадочный вирус, чей геном почти полностью состоит из неизвестной ДНК. Инфекционный агент-отшельник, названный яравирусом (Yaravirus brasiliensis) в честь водяной королевы Яры из южноамериканской мифологии, был найден в искусственном озере Пампулха в бразильском городе Белу-Оризонти. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Яравирус, диаметр которого составляет 80 нанометров, заражает амеб. В отличие от других амебных вирусов, он не является гигантским и не имеет сложного генома. Однако он обладает значительным количеством ранее не описанных генов, чья доля составляет 90 процентов. Такие гены называются сиротами (orphan gene), то есть они не имеют гомологов в других линиях вирусов. Гомологичными являются гены, которые имеют общее происхождение, но отличаются друг от друга нуклеотидными заменами (точечными мутациями) или более крупными перестройками.

Только шесть генов у Yaravirus brasiliensis имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами. Анализ более 8500 метагеномов (наборов генов всех микроорганизмов в образце среды) не показал, каким вирусам может быть родственен яравирус. Ученые предполагают, что они наткнулись на первый случай неизвестной изолированной группы вирусов или дальнего родственника гигантского вируса, который редуцировался в процессе эволюции.

Гигантскими вирусы называют крупные вирусы, которые видны под оптическим микроскопом и обладают большими геномами. Они содержат гены, кодирующие синтезирующие белок компоненты, что не наблюдается у других вирусов.

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