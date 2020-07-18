Вирусолог объяснил происхождение сыпи при коронавирусе

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов объяснил, что сыпь нельзя отнести к основным симптомам коронавируса. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он предположил, что таким образом могла проявиться сопутствующая патология.

Нетесов обратил внимание на статью испанских ученых в научном журнале JAMA Dermatology, в которой говорится, что не все больные имеют этот симптом, а всего лишь часть из них.

«Это означает, что этот симптом, возможно, не присущ самой коронавирусной болезни, а возможно, что это смешанная инфекция. Какая может быть смешанная инфекция? Во-первых, есть такой энтеровирус, который вызывает болезнь рук, ног и рта, и он вызывает сыпь в ротовой полости», — сказал врач.

Он также подчеркнул, что испанские ученые не уверены в происхождении сыпи от коронавируса. «С большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция. Именно из-за этого далеко не у всех она [сыпь] и наблюдается», — заключил вирусолог.

Ранее сообщалось, что самым ранним симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости — энантема. К такому выводу пришли испанские ученые в статье для журнала JAMA Dermatology. Согласно исследованию, сильную сыпь на слизистой оболочке рта обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов. Этот симптом появился у них примерно за два дня до других клинических признаков COVID-19.

По последним данным, общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 765 тысяч. За сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.