На Ямале появился первый приют для животных

В городе Лабытнанги появился первый на Ямале приют для бездомных животных. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По информации издания, приют получил название «КотоПес», которое было выбрано по результатам голосования местных жителей. Он разместился в здании бывшего хранилища кернового материала. Одновременно в приюте могут находится до 100 собак. Помимо клеток для животных, в приюте есть ветеринарное отделение, кухня и промывочная.

Уходом за животными будут заниматься добровольцы движения «Ковчег» и окружной организации «Дорога домой». Издание отмечает, что в прошлом году благодаря «Дороге домой» хозяев нашли 113 кошек и 65 собак. Кроме того, волонтеры сумели собрать более одного миллиона на стерилизацию бездомных животных.

Ранее в правительстве России утвердили методические указания по обращению с безнадзорными животными, согласно которым их надо отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам и гибели. Теперь бездомных животных, не проявляющих «немотивированную агрессию», предлагается выпускать на волю после стерилизации и лечения. В указаниях также говорится, что транспортные средства компаний-отловщиков должны быть оснащены «специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными».

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