В России бездомные животные получили квартиру и дом в наследство

Фото: страница «ПРАВО НА ЖИЗНЬ г. Кострома» в «ВКонтакте»

Российский приют для животных «Право на жизнь» получил квартиру и дом в наследство, сообщается на сайте организации.

В начале 2019 года на почту приюта в Костроме пришло письмо, в котором говорилось, что местная жительница решила оставить наследство бездомным животным приюта. Около года длились судебные заседания, поскольку родственники решили оспорить право организации на получение недвижимости.

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«Мы получили документы и стали собственниками квартиры и частного дома в сельской местности. Конечно, вступление в наследство дело совсем не дешевое, но все сборы мы оплатили», — заявили в «Право на жизнь». Когда долги по коммунальным платежам будут погашены, организация продаст имущество и потратит деньги на покупку земли.

Ранее в Сыктывкаре (Республика Коми) местный житель добился через суд принудительного выселения собаки из квартиры. Хозяина таксы обязали убрать животное из квартиры, так как он должным образом не ухаживал за ней.

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