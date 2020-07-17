В России бездомные животные получили квартиру и дом в наследство

Российский приют для животных «Право на жизнь» получил квартиру и дом в наследство, сообщается на сайте организации.
В начале 2019 года на почту приюта в Костроме пришло письмо, в котором говорилось, что местная жительница решила оставить наследство бездомным животным приюта. Около года длились судебные заседания, поскольку родственники решили оспорить право организации на получение недвижимости.
«Мы получили документы и стали собственниками квартиры и частного дома в сельской местности. Конечно, вступление в наследство дело совсем не дешевое, но все сборы мы оплатили», — заявили в «Право на жизнь». Когда долги по коммунальным платежам будут погашены, организация продаст имущество и потратит деньги на покупку земли.
Ранее в Сыктывкаре (Республика Коми) местный житель добился через суд принудительного выселения собаки из квартиры. Хозяина таксы обязали убрать животное из квартиры, так как он должным образом не ухаживал за ней.