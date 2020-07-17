Названы самые опасные районы Москвы

Наибольшее количество криминальных происшествий регистрируется в районах на востоке Москвы — Северном Измайлово, Перово и Преображенское. В рейтинге криминогенности, составленном компанией «Delta Системы безопасности» и имеющемся в распоряжении «Ленты.ру», они занимают первое, второе и пятое места соответственно.

Для составления рейтинга самых опасных локаций аналитики проанализировали порядка 50 тысяч тревожных вызовов. По итогам исследования выяснилось, что на три вышеупомянутых района в совокупности приходится более 10 процентов обращений, связанных с криминальными происшествиями.

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«Этот результат во многом закономерен, — поясняют эксперты. — Северное Измайлово традиционно входит в рейтинг самых неблагополучных районов столицы. Центральный автовокзал, перенесенный на время реконструкции к станции метро "Щелковская", генерирует среду с высоким уровнем криминогенности. Он притягивает потоки трудовых мигрантов и маргинальных элементов».

Главным конкурентом востока в рейтинге криминогенности выступает центр Москвы. Вся десятка опасных московских локаций в 2020 году выглядит следующим образом (от первого места до десятого): Северное Измайлово, Перово, Таганский, Люблино, Преображенское, Хорошевский, Кунцево, Ломоносовский, Филевский Парк, Пресненский.

Самыми безопасными для проживания эксперты назвали Мещанский район и Раменки. «Также мы прогнозируем, что в этом году в топе самых безопасных столичных локаций окажутся районы Северо-Западного административного округа — Щукино, Митино и Строгино, состоящие преимущественно из спальных микрорайонов с однородной социальной средой», — говорится в предоставленных материалах.

Ранее, в апреле, сообщалось, что более 80 процентов россиян ожидают в ближайшем будущем роста уровня преступности в стране из-за сложившейся социально-экономической ситуации. 84 процента опасаются бума квартирных краж, 70 процентов задумывались о приобретении средств самообороны или оружия.

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