В российском городе суд выселил из квартиры таксу

В Сыктывкаре (Республика Коми) местный житель добился через городской суд принудительного выселения собаки из принадлежащей ему квартиры. Отмечается, что мужчина жил вместе с отцом, которому и принадлежала такса. Об этом сообщает информагентство «Комиинформ».

Истец жаловался на то, что животное ослаблено из-за травм и по этой причине собаку редко выгуливали. Кроме того, таксе приходилось испражняться прямо в жилом помещении, на коврик в прихожей. Эксперты заключили, что в квартире действительно присутствовал запах животного, на полу имелись следы потемнения и грибок, который проявляется от постоянного увлажнения.

Городской суд встал на сторону истца — хозяина таксы обязали убрать животное из квартиры, так как он должным образом не ухаживал за животным и таким образом нарушил нормы российского законодательства.

Ранее в июле аналогичный спор был разрешен в Оренбурге: суд запретил одному из собственников однокомнатной квартиры держать дома собаку. Конфликт из-за овчарки возник между бывшими супругами, проживающими в одном помещении.

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