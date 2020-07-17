Меган Маркл бросила любимую собаку из-за принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган бросила любимую собаку по кличке Богарт (Bogart) в Канаде из-за принца Гарри. Об этом анонимный собеседник, приближенный к королевской семье, сообщил газете The Sun.

«Меган обожала этого пса, но приняла решение не перевозить его с собой из-за отношений Богарта с Гарри, — рассказал источник. — Богарт никогда не подходил к Гарри, когда семья гостила в Канаде».

Со слов собеседника издания, пес не любит Гарри, поэтому при переезде в Великобританию Меган решила отдать Богарта — помесь немецкой овчарки и лабрадора-ретривера — близким друзьям. «Меган считала, что будет несправедливо забирать его с собой, учитывая отношение Богарта к ее мужу», — пояснил он.

В интервью Reader’s Digest Маркл призналась, что Богарт — ее первая собака, которую она забрала из приюта для животных. Позже герцогиня завела бигля по кличке Гай (Guy), чтобы Богарту не было скучно.

Друзья герцогини утверждают, до знакомства с принцем Гарри Маркл жила в Торонто, снимаясь в сериале «Форс-мажоры», и заботилась о Богарте и Гае, как о своих детях. Актриса позволяла собакам спать в ее кровати и покупала для них лучшую органическую пищу.

В конце марта Меган Маркл и принц Гарри перебрались из Канады в Лос-Анджелес, покинув королевскую семью. Приближенные полагали, что Маркл захочет забрать Богарта с собой, однако пес остался жить в Канаде. При этом герцогиня перевезла в США Гая и нового пса — черного лабрадора-ретривера по кличке Оз (Oz), которого они купили вместе с Гарри.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.