Меган Маркл заподозрили в намерении баллотироваться в президенты

Герцогиня Сассекская Меган Маркл намерена баллотироваться в президенты, сообщает The Mirror со ссылкой на королевского эксперта Беверли Тернер.

По ее словам, Маркл всерьез планирует побороться за кресло в Овальном кабинете. «Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», — утверждает Тернер.

Ранее Маркл заявила, что считает свое решение вернуться в США судьбоносным. Собеседник Daily Mail отметил, что герцогиня неоднократно признавалась, что мечтает заниматься по-настоящему важными вещами и хочет изменить мир. «Она хочет использовать свой голос для кардинальных перемен в обществе и не исключает карьеру в политике», — рассказал друг Маркл.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.