Меган Маркл рассказала о своем жизненном предназначении

Меган Маркл увидела свое жизненное предназначение в борьбе с расизмом. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на близкого друга герцогини Сассекской.

По его словам, Маркл считает свое решение вернуться в США судьбоносным. Собеседник издания отметил, что герцогиня неоднократно признавалась, что мечтает заниматься по-настоящему важными вещами и хочет изменить мир. «Она хочет использовать свой голос для кардинальных перемен в обществе и не исключает карьеру в политике», — рассказал друг Маркл.

4 июня Newsweek опубликовало обращение Маркл к выпускникам школы, где она училась, в котором она откровенно и эмоционально рассказала, как стала свидетельницей массовых беспорядков в Лос-Андрелесе в 1992 году, вызванных оправдательным приговором для полицейских, жестоко избивших темнокожего американца. По ее словам, тогда ей было 11 или 12 лет, и она видела падающий с неба пепел, дым, оружие, грабежи и мародерства. «Мне жаль, что вам приходится жить в мире, где это все еще существует», — сказала она, добавив, что молодое поколение должно принять участие в восстановлении мира.

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