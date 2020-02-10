В квартире москвички развелось более сотни кошек

В квартире москвички, злоупотреблявшей алкоголем, развелось более сотни кошек. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

О «кошачьем доме» стало известно от соседей по подъезду. Женщина, проживающая в «трешке», приютила у себя четыре года назад беременную рыжую кошку. Стерилизовать ее она не стала, и котята расплодились. Как сообщает Life, в какой-то момент соседи начали слышать громкое мяуканье и чувствовать неприятные запахи. Из-за этого жильцы решили обратиться к волонтерам.

Москвичка долго не хотела пускать зоозащитников. Когда они туда попали, то обнаружили более 100 голодных котов. Несмотря на то что квартира трехкомнатная, животных в ней было слишком много. Активисты убедили женщину, что кошек нужно вывезти из помещения. Теперь зоозащитники собирают деньги и постепенно раздают животных в добрые руки. Для этого они организовали фонд помощи питомцам в группе «Многокошек!» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили соседи кошатницы, женщина имеет пристрастие к алкоголю, но своих животных она не обижала и всегда старалась кормить. Однако обеспечить им должный уход москвичка была не в силах. Впрочем, стерилизовать их она тоже не пыталась. Волонтерам уже удалось пристроить часть кошек. На данный момент в квартире их осталось около 80-ти.

Ранее городская администрация засудила местную жительницу, державшую в квартире 20 кошек. Женщина замусорила жилое помещение и не хотела прибираться. Чиновники обратились в суд и выиграли его — россиянке пришлось навести порядок и сдать животных в приют.

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