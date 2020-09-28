Россиян возмутили «Кольца всевластия»

Жителей Екатеринбурга возмутила инсталляция, которую установили на заборе. Она получила название «Кольца всевластия». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Шесть желтых колец появились на заборе в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Автором инсталляции выступил российский художник из Санкт-Петербурга Андрей Люблинский. Однако местные жители негативно оценили работу, так как она появилась на ограждении, которое относится к памятнику архитектуры. Они написали жалобу в правоохранительные органы и попросили разобраться в ситуации.

Художник отметил, что кольца не повредили конструкцию забора, а их установка была согласована с местной администрацией. Он также подчеркнул, что инсталляцию через некоторое время демонтируют и в этой секции проведут реставрацию. Организаторы фестиваля подтвердили слова Люблинского и заявили, что использовать этот участок им разрешили без проблем. Они планируют вынести вопрос о состоянии забора на широкое обсуждение.

В июне российский блогер высмеял забор в городе Выборг (Ленинградская область) и выложил фотографию увиденного в своем Telegram-канале. Мужчину повеселило, что ограждение на набережной обнесли еще одной конструкцией. Позже выяснилось, что это сделали в целях безопасности, так как край набережной находился под угрозой обвала.

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