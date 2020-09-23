Разрушающийся забор времен войны отремонтировали палками

В Курске решили провести ремонт разрушающегося забора, но из-за нехватки средств его укрепили обычными деревянными палками. Об этом сообщает издание «Подъем».
Забор является собственностью городской больницы. От сооружения постепенно начал отваливаться верхний каменный слой, а вся конструкция сильно накренилась. Для устойчивости ее подперли деревянными палками. Несмотря на это, часть забора все равно обрушилась. На снимках, опубликованных в сети, под покрытием из камней также можно увидеть памятную табличку с красной звездой и надписью «Слава победителям». Однако о том, чем именно служило ограждение во времена войны и почему на нем установили этот знак, неизвестно.
В медицинском учреждении отметили, что привести забор в порядок можно только в рамках капитального ремонта, средства на который выделяет областной комитет здравоохранения. Однако на данный момент это невозможно, так как статьи расходов распределены до конца 2020 года. Жители Курска обращались и в администрацию города с просьбой провести ремонт, но там также заявили о нехватке средств.
В ноябре 2019 года проблемы с ограждением появились у поликлиники в Череповце (Вологодская область). Из всей конструкции перед входом на территорию учреждения установили только ворота. Позже стало известно, что их планировали поставить вместе с забором, но его установку не согласовали с администрацией.