Российский губернатор и активист начали войну из-за забора

Губернатор Пензенской области и местный активист начали войну из-за забора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неравнодушный россиянин Альберт Герасимов, известный в районе своей деятельностью, остался недоволен поступком губернатора. Иван Белозерцев поставил на дороге у своего коттеджа забор и перекрыл проезжую часть.

Тогда Герасимов написал на ограждении призыв с требованием убрать его, подчеркнув, что дорога не принадлежит лично чиновнику. Спустя два дня активиста вызвали в полицию, оценив ущерб от краски на заборе в 1232 рубля.

Супруга Белозерцева, как сообщает канал, пожаловалась, что боится за свою жизнь, потому что Герасимов угрожал приехать к дому на тракторе и убрать ограждение. В настоящее время активист ждет суда.

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