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В России соседи начали войну из-за общей калитки

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Жители соседних домов в Новосибирске начали враждовать из-за общей калитки. Об этом сообщает новостной портал VN.ru.

В Ленинском районе города разгорелись территориальные споры между жильцами двух соседних домов: новостройки и пятиэтажки. Конфликт начался, когда новостройку огородили металлическим забором. Люди, проживающие в пятиэтажке, посчитали несправедливым, что они не могут зайти на соседнюю территорию, тогда как их соседи будут иметь доступ сразу к обеим придомовым участкам. Жители пятиэтажки захотели, чтобы их двор тоже получил частный статус. «Мы сразу же обратились к управляющей компании и сказали: ребята, больше вы по нашей территории ходить и ездить не будете», — рассказала председатель совета многоквартирного дома Станиславского, 20 Вера Коваленко.

Переговоры с недовольными жильцами ни к чему не привели, так же как и с управляющей компанией. В октябре 2019 года на земельный участок возле дома на улице Станиславского, 20 оформили публичный сервитут (право общего пользования территорией). После этого соседи вступили в открытую конфронтацию. Чтобы не пускать на свою территорию чужаков, жильцы пятиэтажки несколько раз вызывали бульдозер и возводили снежные баррикады. Собственники квартир в новостройке в долгу не остались. «Они пообещали нам устроить сладкую жизнь. Ставили к подъездам пакеты с мусором, наркоманы кидают шприцы с иголками», — прокомментировала жительница пятиэтажки Анжелика Кожанова.

Жители новостройки (Станиславского, 18/1) имеют собственный полноценный проезд и проход. Однако с одной стороны к дому примыкает автобусная остановка, а с другой — магазин, что затрудняет проезд. «Вы там ЖЭКами разбирайтесь между собой. При чем здесь люди? Кому они помешают, если здесь пройдут?» — возмущается житель дома Владимир Жумакбаев. По словам директора управляющей компании, за право проезда по их земле жильцам дома №20 обещали парковочные места, благоустройство и озеленение территории, но в пятиэтажке на это не согласились. Мэрия уже согласилась пойти новосибирцам навстречу, приняв решение отменить публичный сервитут. Однако из-за вражды горожан эта проблема еще долго будет напоминать о себе. Жильцы дома №20 намерены добиваться того, чтобы эту калитку заварили. А владельцы квартир в новостройке хотят ходить там, где им удобно.

Ранее жительница словацкого города Штурово нашла необычный способ отомстить своему соседу, у которого, по ее мнению, в квартире слишком громко лаяла собака. Женщина ежедневно ставила на повтор четырехминутную арию из оперы Верди «Травиата». Музыка в ее квартире играла на полной громкости с шести утра и до десяти вечера. Это продолжалось в течение 16 лет, причем рассерженная словачка не прекратила включать классику даже после того, как собака соседа скончалась.

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