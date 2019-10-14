Мужчина замуровал соседа из-за чересчур громкой музыки

В Новосибирске мужчина в отместку замазал герметиком дверь соседа, который громко слушал музыку у себя в квартире. Об этом написали в сообществе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте» .

Сообщается, что хозяин квартиры уже давно доставлял сильные неудобства своим соседям, поскольку включал музыку на полную громкость, ее было слышно во всем подъезде. «Проучил» меломана неизвестный мужчина, который случайно попал ночью на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный в маске залил герметиком дверные щели и скрылся.

В сентябре 2019 года судебные приставы вычислили должника, покинувшего Екатеринбург. Мужчина скрывался от уплаты долгов, однако его подвела любовь к громкому прослушиванию музыки. На нарушителя общественного спокойствия пожаловались соседи, что и помогло приставам выйти на его след.

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