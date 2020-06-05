Мужчина построил на участке забор из iPhone

Житель Вьетнама построил на участке вокруг дома забор, полностью выполненный из iPhone. Видео ограждения опубликовал в своем Twitter блогер Бен Гескин, занимающийся мобильными технологиями.

В ролике видно, что ворота и все опорные конструкции облицованы iPhone, а кое-где телефоны даже образуют настоящие орнаменты. Судя по кадрам, мужчине понадобилась как минимум пара сотен смартфонов от Apple.

«Некоторые могут подумать, что это поддельные iPhone или просто наклейки. Но нет, телефоны настоящие, только это их корпусы, внутри нет "начинки". Человек, построивший забор, работает в сервисном центре, поэтому у него этого добра навалом», — пояснил Гескин в соцсети.

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