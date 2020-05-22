Придуманный в запое дом прославил американца

В США американец выставил на продажу необычный дом, дизайн которого был придуман им в запое, и прославился в интернете. Об этом пишет Triblive.

Объявление о продаже скромного с виду двухэтажного здания в городе Плам, штат Пенсильвания, появилось на специализированном сайте Zillow. Оно было построено в 1969 году, с 1970-го им владел Джон Коуп вместе с женой. В период их проживания в доме дизайн жилой площади был стандартным. Однако после того, как в 1993 году брак распался, Коуп начал пить и во время одной из попоек решил радикально обновить ремонт.

«В один из летних дней [после развода] я сидел на своем внутреннем дворике, пьяный и голый, каким я обычно бывал в то время, и все эти идеи буквально выплеснулись из моего пропитанного алкоголем мозга на бумагу. На следующее утро после того, как протрезвел, я пересмотрел наброски и понял, что могу их реализовать», — сказал Коуп.

Ремонт коттеджа начался в 1994 году и, по оценкам Коупа, он обошелся ему в 35 тысяч долларов. Столовую владелец дома оформил в стиле космического корабля, одна из спален декорирована под райский тропический остров и имеет песок вместо пола. Ванная комната оформлена в стиле джунглей с пластиковыми листьями повсюду. Дом продается за почти 160 тысяч долларов.

После размещения объявление о продаже мгновенно разлетелось в интернете. Страницу, на которой размещены фотографии внутренней отделки здания, посетили не менее 1,6 миллиона раз, а сохранили в закладках более 10 тысяч раз, сообщили в Zillow.

Ранее сообщалось, что во Франции семейная пара приобрела небольшой дом в деревне Белабре на юго-западе страны и нашла в его стенах замурованную тайную комнату, нетронутую с начала XX века.

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