Илон Маск сдержит обещание и останется без дома

Глава Tesla и Space X Илон Маск выставил на продажу несколько объектов недвижимого имущества. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным онлайн-базы недвижимости Zillow, американский бизнесмен намерен реализовать пять участков в Калифорнии совокупной стоимостью 97,5 миллиона долларов. Таким образом он исполняет данное ранее обещание остаться без крыши над головой.

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Покупка четырех принадлежащих Маску объектов в Лос-Анджелесе обойдется в 62,5 миллиона долларов. Кроме того, желающие могут приобрести особняк главы Tesla в Хиллсборо за 35 миллионов долларов.

Ранее в мае стало известно, что предприниматель реализует дома стоимостью 9,5 миллиона и 30 миллионов долларов. Оба особняка расположены в границах Лос-Анджелеса. Один из объектов, менее дорогой, ранее принадлежал голливудскому актеру Джину Уайлдеру.

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