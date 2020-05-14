Илон Маск сдержит обещание и останется без дома

Глава Tesla и Space X Илон Маск выставил на продажу несколько объектов недвижимого имущества. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным онлайн-базы недвижимости Zillow, американский бизнесмен намерен реализовать пять участков в Калифорнии совокупной стоимостью 97,5 миллиона долларов. Таким образом он исполняет данное ранее обещание остаться без крыши над головой.
Покупка четырех принадлежащих Маску объектов в Лос-Анджелесе обойдется в 62,5 миллиона долларов. Кроме того, желающие могут приобрести особняк главы Tesla в Хиллсборо за 35 миллионов долларов.
Ранее в мае стало известно, что предприниматель реализует дома стоимостью 9,5 миллиона и 30 миллионов долларов. Оба особняка расположены в границах Лос-Анджелеса. Один из объектов, менее дорогой, ранее принадлежал голливудскому актеру Джину Уайлдеру.