В США выставили на продажу «коронавирусный» бункер с пятью комнатами и водопадом

В Лас-Вегасе на продажу выставлен бункер бывшего исполнительного директора компании Avon Жирарда Хендерсона. Стоимость подземного особняка оценена в 18 миллионов долларов. На фоне распространения эпидемии коронавируса во всем мире бункер может стать отличным убежищем, пишет Daily Star.

«Особняк Судного дня» был построен в 1970-х годах во время Холодной войны США с СССР. Он оборудован функциональной кухней, пятью спальнями, бассейном, камином и даже водопадом. Как пишет издание, в интерьере бункера использованы лучшие материалы и технологии, которые могли предложить специалисты 50 лет назад.

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Также в особняке есть несколько переговорных зон, кинозал и игровая комната с двумя барами. В одной из спален спрятана телевизионная консоль, которая выдвигается из спинки кровати нажатием кнопки на специальном пульте. Каждая комната оборудована собственной ванной. Система коммуникаций представлена отдельным для особняка генератором и резервуаром, рассчитанным на тысячу галлонов воды (4,5 тысячи литров).

Есть в убежище и «дворик»: искусственная лужайка, усаженная различными типами деревьев, оборудованная бассейном, фонтаном и барбекю. Из «окон» в спальнях открывается вид на различные природные объекты: горы, долины и леса. Вручную написанные фрески с пейзажами автоматически меняют освещение в зависимости от времени суток.

В стоимость дома входит вся мебель и год услуг смотрителя. Купить бункер рекомендуют тем, кто хочет безопасно и весело провести время с друзьями, не боясь заразиться, пока на поверхности бушует эпидемия COVID-19.

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