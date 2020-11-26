Семья начала украшать дом перед Рождеством и получила анонимную угрозу

Семья из пригорода австралийского Брисбена получила анонимную угрозу после того, как начала украшать участок около своего дома к Рождеству. Автор записки потребовал прекратить работы и пригрозил владельцам полицией, сообщает Mirror.

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Хозяева поделились историей на Facebook, где рассказали, что неизвестный прислал им записку с напечатанным текстом и отметил, что на такой поступок его спровоцировали «отвратительные» украшения их дома на Хэллоуин. Он подумал, что перед Рождеством жильцы откажутся от них, но вскоре заметил, что владельцы уже приступили к декору. По словам анонима, его не волнует мнение других соседей, а обсуждение этой ситуации «порядком надоело». Автор послания пригрозил всем участникам конфликта и пообещал им «большие неприятности», если они встанут на его пути.

Пользователи сети прокомментировали сложившуюся ситуацию и поддержали владельцев дома. Хозяевам посоветовали не поддаваться на провокации и украшать участок по своему желанию. Некоторые из них назвали автора записки Гринчем (главный герой детской книги «Как Гринч украл Рождество», который презирал предпраздничную суету — примечание «Ленты.ру»). Вскоре семья заявила, что не собирается рисковать, чтобы не провоцировать конфликты между соседями, и поэтому пообещала украсить участок не так пышно, как перед Хэллоуином.

В октябре 2020 года житель английского графства Восточный Сассекс получил по электронной почте письмо, в котором местные жители попросили его убрать украшения дома для Хэллоуина. Авторы обращения посчитали, что декорации в виде скелетов, приведений и огромного паука могут травмировать детскую психику. Однако владелец дома попросил высказать свое мнение пользователей сети. В итоге мужчина получил более 700 положительных комментариев и не приступил к демонтажу.

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