Американец напугал соседей гигантским пауком

Американец из пригорода Буффало в штате Нью-Йорк напугал своих соседей гигантским пауком, который «захватил» его дом. Однако животное оказалось ненастоящим и стало украшением жилья перед Хэллоуином. Видео и фотографию животного местная жительница опубликовала в Facebook.

Материалы по теме Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи Место силы Как изменить города, чтобы люди не хотели оттуда сбежать

Местная жительница опубликовала в интернете видео, на котором огромное надувное животное с клыками сползает с крыши. Хозяин дома использовал для этого специальный рычаг, с помощью которого паук смог двигаться, а также натянул на фасад дома искусственную паутину. Мистической атмосферы происходящему добавила сиреневая подсветка и яркие полосы на теле животного.

Оказалось, что композицию придумал Дэйв Мумо (Dave Moomaw). В комментариях на его странице подписчики похвалили задумку и навали автора «настоящим художником», а работу описали как «восхитительную». Некоторые американцы даже начали узнавать в сети адрес дома, чтобы приехать туда и увидеть инсталляцию вживую.

В апреле 2020 года в британском городе Сандбач графства Чешир владельцы одного из домов посадили перед входом «коронавирусный» скелет в защитном костюме и повесили на него табличку «Карантин». Фигура предназначалась для праздника по случаю годовщины свадьбы хозяев дома на Хэллоуин. Однако соседи возмутились такому поступку и потребовали убрать скелет с улицы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться