Семья посадила перед домом «коронавирусный» скелет и разозлила соседей

В британском городе Сандбач (графство Чешир) семья посадила на лужайке перед своим домом «коронавирусный» скелет в защитном костюме и с дезинфицирующим оборудованием. На манекене висела табличка «Карантин» с эмблемой пива Corona, а рядом со скелетом установили надгробие. Такой поступок очень рассердил соседей, пишет The Sun.

Робби Пул и его родители Дэйв и Джули дали манекену имя Арчи. Семья одевала его в разные костюмы в течение последних двух лет. Изначально скелет купили, чтобы отметить годовщину свадьбы пары на Хэллоуин. Однако соседи, сотрудники NHS (Национальной службе здравоохранения), попросили убрать манекен и надгробие с улицы.

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«Вы вполне можете считать это шуткой, но если бы вы знали, как сейчас переживают и боятся медики, особенно в реанимациях, то ужаснулись бы этому, как и тому, что сейчас находится у вас в саду», — написали соседи. Пулы их не послушали и оставили манекен на лужайке. Ночью его украли.

Робби опубликовал пост в Facebook, призывая поймать вора, однако был обруган пользователями. Один из них сказал: «Возможно, если бы вы потеряли кого-то из-за этого вируса, то не нашли бы это таким смешным или умным. Желаю вам повзрослеть». Сотрудники полиции заявили, что расследуют кражу.

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