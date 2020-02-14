Россиянин пошутил про коронавирус и попал под арест

Видео: vk.com/typic_tmn

На 18-летнего жителя Тюмени Никиту Асямова составили административный протокол о мелком хулиганстве, его отправили под административный арест на пять суток — он пошутил про коронавирус и записал это на видео. Об этом Асямов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав постановление суда.

Согласно документу, Асямова признали виновным по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

9 февраля в сообществе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте» появился ролик с пранком на тему коронавируса. На записи несколько человек в защитных костюмах ловят якобы зараженного человека. Тот падает, после чего территорию огораживают, а «зараженного» накрывают синей тканью.

10 февраля сообщалось, что полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции и провоцировали панику среди пассажиров. Сообщники были задержаны позже.

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