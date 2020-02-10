Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила изданию «МВД-Медиа».

По ее словам, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция разыскивает сообщников задержанного.

По данным ведомства, 2 февраля в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до станции метро «Улица 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, а его сообщники, крича об опасной инфекции, провоцировали панику среди пассажиров.

Ролик с пранком был опубликован на одном из видеохостингов, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

@pdmnews / Telegram

На кадрах виден молодой человек азиатской внешности в маске, он падает на пол в судорогах. Пассажиры спешно покидают вагон поезда. Позже пранкер извинился за свой поступок.

По последним данным, число жертв коронавируса составляет 908 человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 40 тысяч человек. Еще 64 случая заражения подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване; 632 пациента выписаны из больниц.

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