Стало известно о новых задержанных из-за пранка с коронавирусом в метро Москвы

Полиция задержала еще двух мужчин, участвовавших в пранке с коронавирусом в московском метро. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила изданию «МВД-Медиа».

Ранее 10 февраля стало известно , что полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция установила, что его предполагаемыми сообщниками являются двое безработных москвичей. В ходе обысков по фактическому месту проживания сотрудники МВД обнаружили и изъяли компьютеры и мобильные телефоны. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

2 февраля в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до станции метро «Улица 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, а его сообщники, крича об опасной инфекции, провоцировали панику среди пассажиров.

По последним данным, число жертв коронавируса составляет 908 человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 40 тысяч человек. Еще 64 случая заражения подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване; 632 пациента выписаны из больниц.

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