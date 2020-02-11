На российского подростка завели дело из-за пранка о ловле больных коронавирусом

В Тюмени на 17-летнего подростка завели административное дело о мелком хулиганстве из-за пранка о коронавирусе. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД.

Школьник опубликовал видео в соцсети, на котором он вместе с друзьями в костюмах химической защиты и в противогазах якобы ловили больных коронавирусом.

В школе, где он учится, проводится педагогическое расследование. В настоящее время составленный административный протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») будет передан в комиссию по делам несовершеннолетних. Уточняется, что другие участники пранка также устанавливаются полицейскими.

10 февраля стало известно , что полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции, провоцировали панику среди пассажиров. Сообщники были задержаны позже.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru