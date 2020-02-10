Московский метрополитен поможет расследовать пранк с коронавирусом

Московский метрополитен окажет содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части первой статьи 213 УК России «Хулиганство» в отношении нескольких молодых людей, изобразивших потерю сознания в вагоне подземки человеком, якобы зараженным коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе метрополитена Москвы.

«Безопасность и комфорт пассажиров — наш приоритет. Поэтому мы будем содействовать расследованию этого преступления, и хотим предостеречь хулиганов от необдуманных поступков, которые могут привести к панике среди пассажиров. Мы готовы сотрудничать с блогерами, но создание и публикацию такого контента считаем беспринципным и аморальным поступком», — рассказали в пресс-службе Мосметро.

Проверяется причастность к преступлению пяти человек в возрасте от 17 до 25 лет. Среди них: гражданин Таджикистана, гражданин Киргизии и граждане России, сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Если преступление будет переквалифицировано на вторую часть той же статьи, которая подразумевает совершение группой лиц по предварительному сговору, то максимальный срок лишения свободы может вырасти до 7 лет.

Ранее, «Лента.ру» сообщала, что полиция задержала молодого человека, который, имитируя внезапный приступ, упал в вагоне московского метро, а его сообщники кричали об опасной инфекции, провоцировали панику среди пассажиров. Личности сообщников устанавливаются.

