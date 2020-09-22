Женщина обнаружила в доме темные пятна и пришла в ужас

Жительница Англии обнаружила в своем доме темные пятна, а после того как поделилась снимками в Facebook, пришла в ужас. Об этом сообщает The Sun.

На фотографиях запечатлены небольшие темные точки, которые появились на плинтусе, стенах и обивке. Женщина решила узнать, что это за следы и спросила об этом у пользователей соцсети. Большинство из них заверили ее, что это помет пауков, который обычно отличается темным цветом и подтеками, а внешнее выглядит как чернильные пятна.

Некоторые пользователи посоветовали женщине внимательно посмотреть на потолок и проверить, есть ли там паутина. Однако другие усомнились в том, что эти пятна являются продуктом жизнедеятельности пауков. Они предположили, что черные точки оставили мухи. О том, в каком городе были обнаружены предполагаемые следы пауков и как зовут хозяйку дома, не сообщается.

В июле 2019 года жительница Ростова-на-Дону обнаружила в своей квартире паука. Она нашла его случайно между подушек на диване и поделилась фотографиями во «ВКонтакте». Пользователи предложили женщине быстро съехать из квартиры.

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