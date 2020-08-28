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Женщине посоветовали сжечь дом из-за проблем с туалетом

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Фото: Sofie Pearson

В австралийском штате Квинсленд женщине посоветовали сжечь свой дом из-за проблем с туалетом. Сливной бачок перестал нормально функционировать и не смывал. Как сообщает Mirror, причиной проблемы оказались змеи.

Местная жительница по имени Софи Пирсон (Sofie Pearson) заметила, что сливной бачок в ее туалете начал неправильно работать, а чтобы нажать на кнопку, нужно было приложить определенные усилия. Женщина решила разобраться с проблемой и подняла крышку. Оказалось, что туда заползли четыре змеи длиной около одного метра. Пирсон поделилась находкой на своей странице в Facebook. В комментариях ее подписчики предложили ей переехать из дома и сжечь его.

Сразу после обнаружения змей хозяйка дома позвонила своему другу, так как боялась прикасаться к рептилиям. Он приехал на помощь, и змей выпустили на свободу в соседние поля. В настоящий момент неясно, как животным удалось проникнуть в сливной бачок. Пирсон полагает, что они могли проползти через трещины в деревянном полу и оттуда попасть в туалет.

Подобные истории в Австралии происходят регулярно. Чтобы помочь людям определять, какое животное заползло к ним в дом и насколько оно может быть опасно, в стране даже придумали Shazam для пауков и змей. С помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта приложение будет определять семейство, род или вид паука или змеи, которые изображены на фото, а также степень их опасности для человека.

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