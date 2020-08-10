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Экстремально ядовитая двухголовая змея попала на видео

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Житель индийского штата Махарштра в городе Кальян нашел двухголовую цепочную гадюку. На видео с рептилией обратило внимание издание NDTV.

В четверг, 6 августа, Димпл Шах (Dimple Shah) заметил детеныша двухголовой змеи и связался с Военным спасательным фондом. На место приехали двое спасателей, которые поймали редкую змею.

Общая длина рептилии составляет 11 сантиметров, а каждая из ее голов размером по два сантиметра. Видео с рептилией опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda). «Двухголовая цепочная гадюка спасена в Махараштре. Из-за генетической аномалии у нее низкие шансы выжить в дикой природе. Цепочная гадюка гораздо более опасна, чем большинство ядовитых змей, она экстремально ядовита, потому что ее укус вреден для здоровья, даже если вы выживете», — написал он.

Змею передадут в институт Хавкин на острове Парел. Видео собрало тысячи просмотров и заинтересованных комментариев пользователей соцсети.

Рождение рептилии с двумя головами происходит из-за генетической мутации. Цепочная гадюка — одна из самых ядовитых змей в Индии. Чаще всего жители страны страдают именно от ее укусов.

Ранее сообщалось, что житель индийского округа Кендуджхар, штат Одиша, нашел в лесу редкую двухголовую змею. Длина пресмыкающегося — 14 сантиметров, у него две полностью сформированных головы: на каждой по два глаза и один язык.

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