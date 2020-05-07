Обнаружена змея со сражающимися за еду головами

Житель индийского округа Кендуджхар, штат Одиша, нашел в лесу редкую двухголовую змею. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фотограф и любитель дикой природы Ракеш Мохалик (Rakesh Mohalick) нашел в лесу двухголовую змею. Длина пресмыкающегося — 14 сантиметров, у нее две полностью сформированных головы: на каждой по два глаза и один язык.

Обе ее головы функционируют независимо друг от друга и сражаются за еду друг с другом. Мохалик рассказал, что таким существам непросто выжить в дикой природе. «Одна ее голова развита чуть сильнее другой», — отметил он.

Мохалик отпустил змею в лес.

Такие аномалии встречаются редко — двухголовым рождается одно из 100 тысяч живых существ в мире. Во многих культурах двухголовые животные считаются предвестниками катастроф.

Ранее сообщалось, что тигровая змея, пойманная в пригороде австралийского города Мельбурн, штат Виктория, родила двухголового детеныша. Змеелов выловил пресмыкающееся во дворе частного дома.

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