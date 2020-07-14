Ядовитая змея укусила трех членов семьи за четыре дня

В индийской деревне Тамолипурва, штат Уттар-Прадеш, ядовитая змея в течение четырех дней укусила трех членов семьи, двое пострадавших погибли. Об этом сообщает Times of India.

Во вторник вечером, 7 июля, ядовитая змея укусила 25-летнего Прамода Кумара (Pramod Kumar), который спал на полу в своем доме. Мужчина скончался, не дождавшись медицинской помощи.

В пятницу утром, 10 июля, змея укусила 22-летнюю жену младшего брата погибшего Пуджу (Pooja) и ее 15-летнюю сестру Ништу (Nishta), которые тоже спали на полу. Пуджа скончалась по дороге в больницу, состояние Ништы стабильное.

Представитель лесного ведомства Анил Патель (Anil Patel) рассказал, что глава деревни Тамолипурва обратился в службу спасения. Местные спасатели не смогли приехать: они находятся на карантине после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.

Не дождавшись помощи, местные жители вызвали заклинателя змей. «Мы направили в деревню другую команду, но к тому моменту змею уже извлекли из дома, — говорит Патель. — В деревне говорят, что это была кобра. Ее выпустили в лесу, вдали от населенного пункта».

В Индии змеи чаще кусают людей во время сезона муссонов, поскольку вода затапливает их норы, и рептилии ищут убежище в жилых домах или заброшенных зданиях.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Накхонратчасима трехметровая кобра напугала буддийского монаха и помешала ему играть на компьютере. 50-летний монах Ваттана заметил змею, когда та проползла мимо его ноги.

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