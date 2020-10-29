Англичанин отказался убирать украшения к Хэллоуину ради детской психики

Житель английского графства Восточный Сассекс отказался убирать украшения к Хэллоуину в ответ на просьбу горожан. Они посчитали, что декорации могут травмировать психику детей, сообщает The Sun.

Материалы по теме Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи Место силы Как изменить города, чтобы люди не хотели оттуда сбежать

Владелец дома по имени Ашан Дживон (Ashan Jeeawon) получил по электронной почте письмо, в котором местный житель попросил его демонтировать все декорации на фасаде здания. Перед праздником там появились парящие скелеты, фигуры привидений и огромного паука. Недовольный мужчина аргументировал свою позицию тем, что эти «слишком страшные» украшения могут повлиять на неокрепшую детскую психику.

После получения письма Дживон решил узнать мнение о декорациях в Facebook и провел там опрос. По словам хозяина дома, он получил более 700 положительных комментариев, в которых пользователи сети похвалили его задумку и попросили ничего не менять. Хозяин дома также рассказал, что в опросе приняли участие родители, дети которых просили изменить их привычный маршрут, чтобы проехать мимо его участка. В итоге Дживон заявил, что декорации останутся на прежнем месте, так как за это выступило большинство пользователей.

Ранее в октябре житель пригорода Буффало в штате Нью-Йорк напугал своих соседей гигантским надувным пауком, которого использовал в качестве украшения жилья перед Хэллоуином. Мужчина установил фигуру на специальный рычаг, с помощью которого животное смогло двигаться и рассказал об этом в своем аккаунте в соцсети. Подписчики похвалили задумку и назвали автора «настоящим художником».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться