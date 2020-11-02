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«Пузырчатая» рождественская елка возмутила англичан

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Кадр: видео ITV News / The Sun

Рождественская елка возмутила жителей английского графства Кембриджшир. Горожане сравнили ее текстуру с пузырчатой пленкой для упаковки, сообщает The Sun.

Новую елку установили на рыночной площади города Уисбек. Ее сделали из металлических шаров разного размера, закрепленных на белом каркасе. По задумке, в ночное время на искусственном дереве будут зажигать красные огни. Это украшение перед Рождеством стало подарком Уисбеку от соседнего города Питерборо, куда мэрия привезла настоящую зеленую ель.

Такой жест не оценили жители Уисбека. Одна из жительниц заявила, что город не нуждается в чужих «обносках», а для рынка лучше бы подошло традиционное рождественское дерево. Женщина назвала объект «безделушками, завернутыми в пузырчатую пленку». Ее мнение поддержали и другие горожане. Один из них также оскорбился тем, что елку передали из Питерборо, а другой сравнил ее с космическим кораблем и посоветовал отвезти в другой район. В местной администрации попытались успокоить недовольных жителей и заявили, что этот подарок — лишь дополнение к рождественской выставке.

В сентябре 2020 года новогоднюю елку установили на одной из улиц города Калач-на-Дону Волгоградской области и выложили фотографию в интернет. Пользователи сети предположили, что таким образом можно «прогнать» трудный 2020 год. Россиян удивило это решение. Некоторые из них одобрили идею и предложили отметить Новый год в октябре, однако другие назвали установку дерева неоправданной тратой средств

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