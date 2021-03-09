Составлен рейтинг регионов России по уровню коррупции

Москва возглавила составленный Генпрокуратурой рейтинг регионов России по уровню коррупции в 2020 году. На втором месте оказался Татарстан, сообщает РИА Новости.

Следом за Татарстаном идут Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

При этом самый низкий уровень взяточничества за прошедший год был зафиксирован на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Такие результаты Балдин объяснил тем, что в топе рейтинга по взяткам всегда будут регионы, где сосредоточены финансовые активы, крупные предприятия и федеральные органы власти. При этом эксперт подчеркнул, что данная статистика говорит скорее об уровне выявления коррупции, чем о ее реальных масштабах, так как это сфера преступлений очень латентна.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, представители каких профессий чаще всего берут мелкие взятки, до 10 тысяч рублей. Выяснилось, что первые места в этом рейтинге занимают полицейские, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.