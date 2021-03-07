Зампрокурора российского города задержали при получении взятки

Заместитель прокурора Таганрога, в настоящее время исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, задержан при получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по Ростовской области.

«По версии следствия, 6 марта 2021 года сотрудник прокуратуры получил через посредника взятку в сумме 100 тысяч рублей за содействие в не привлечении к установленной законом ответственности предпринимателя по результатам проверки, проводимой прокуратурой города Таганрога Ростовской области», — говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали подозреваемых после получения денег. В отношении зампрокурора возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ: «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)». Против жителя Таганрога возбудили дело о «Посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения». Им грозит до восьми и до семи лет лишения свободы соответственно.

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