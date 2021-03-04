ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос

Сотрудники ФСБ задержали депутата-коммуниста законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна и доставила его на допрос в Следственный комитет России. Об этом URA.RU сообщили источники в областном парламенте.

Причины задержания парламентария пока неизвестны. В региональных управлениях ФСБ и СКР отказались от комментариев. Источник предполагают, что силовики могли заинтересоваться депутатом в связи с делом о взятках в муниципальном бюджетном учреждении «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска». Также выдвигается версия, что на Аракеляна могла появится информация вследствие выемки документов, проведенной сотрудниками ФСБ в челябинском офисе управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Депутата подозревают в даче взятки должностному лицу «Южный Урал», сообщил источник Znak.com. Один из задержанных руководителей дал показания против парламентария.

Аракелян владеет компанией «Дорстройгрупп», которая в конце февраля выиграла контракт на строительство дороги в Челябинске стоимостью 100 миллионов рублей. Также у фирмы заключены договоры на строительство и ремонт городских дорог на 349 миллионов рублей.

В офисе компании 4 марта сотрудники ФСБ проводят обыски. 5 марта правоохранители намерены избрать депутату меру пресечения.

Аракелян был избран в законодательное собрание Челябинской области осенью 2020 года. Изначально он выдвигался на праймериз «Единой России» и был согласованным кандидатом в список ЕР. Но в результате предварительного голосования проиграл праймериз двум несогласованным кандидатам. После этого Аракелян перешел в КПРФ и был избран от коммунистов. Прежде он был депутатом Калининского районного совета Челябинска.