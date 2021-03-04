Силовые структуры
 
Последние новости
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области
Россиянам посоветовали дезинфицировать квартиры
Британцам с ожирением предложили деньги в обмен на похудение
Apple засудят за сгоревший в кармане iPhone
Грузия договорилась о закупке миллиона доз вакцины из США
Стюардесса рассказала о происходящем в случае опоздания членов экипажа на рейс
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о своем состоянии после операции
Александра Маршала госпитализировали
Арестанты московского СИЗО пожаловались на воровской беспредел
Новости партнеров
Прослушать новость

ФСБ задержала депутата-коммуниста и доставила на допрос

Перейти в «Мою Ленту»
Арман Аракелян
Арман Аракелян
Кадр: Законодательное Собрание Челябинской области / YouTube

Сотрудники ФСБ задержали депутата-коммуниста законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна и доставила его на допрос в Следственный комитет России. Об этом URA.RU сообщили источники в областном парламенте.

Причины задержания парламентария пока неизвестны. В региональных управлениях ФСБ и СКР отказались от комментариев. Источник предполагают, что силовики могли заинтересоваться депутатом в связи с делом о взятках в муниципальном бюджетном учреждении «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска». Также выдвигается версия, что на Аракеляна могла появится информация вследствие выемки документов, проведенной сотрудниками ФСБ в челябинском офисе управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Депутата подозревают в даче взятки должностному лицу «Южный Урал», сообщил источник Znak.com. Один из задержанных руководителей дал показания против парламентария.

Аракелян владеет компанией «Дорстройгрупп», которая в конце февраля выиграла контракт на строительство дороги в Челябинске стоимостью 100 миллионов рублей. Также у фирмы заключены договоры на строительство и ремонт городских дорог на 349 миллионов рублей.

В офисе компании 4 марта сотрудники ФСБ проводят обыски. 5 марта правоохранители намерены избрать депутату меру пресечения.

Аракелян был избран в законодательное собрание Челябинской области осенью 2020 года. Изначально он выдвигался на праймериз «Единой России» и был согласованным кандидатом в список ЕР. Но в результате предварительного голосования проиграл праймериз двум несогласованным кандидатам. После этого Аракелян перешел в КПРФ и был избран от коммунистов. Прежде он был депутатом Калининского районного совета Челябинска.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФСБ задержала депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ. Источник
Возьмут под стражу
Депутат из Дагестана опроверг свое задержание ФСБ по подозрению в убийстве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
16:20 2 марта

Готовящемуся к выходу на свободу скопинскому маньяку запретят гулять ночью

15:31 2 марта

Раскрыты подробности кражи секретной российской электроники с Байконура

15:01 2 марта

Начался посмертный суд над изнасилованным и убитым в СИЗО «русским Илоном Маском»

Силовые структуры00:01 3 декабря 2020

«Для фанатиков главное — жестокость»

Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
14:03 2 марта

Россиянин застрелил возлюбленную из-за отказа выйти замуж и покончил с собой

13:28 2 марта

С Байконура украли секретную российскую электронику

12:46 2 марта

Умерший на морозе пятилетний россиянин был изнасилован перед смертью

Силовые структуры00:01 1 декабря 2020
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и на годы исчез без следа
11:46 2 марта

Зампрокурора на транспорте Москвы объявили в международный розыск за взятку

10:44 2 марта

Россиянин задушил простыней храпевшую жену

09:55 2 марта

Вынесен приговор по делу о рекордной взятке в Минобороны

Россия
Минцифры предложило разрешить бизнесу использовать обезличенные данные россиян
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Скопинский маньяк» приехал в Москву
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
Стало известно о сроках снятия ряда коронавирусных ограничений в Подмосковье
«Миллион на операцию мне самой не заработать»
Только срочная операция вернет Сашу к нормальной жизни. Ей нужна ваша помощь
В России обвинили Украину в эскалации конфликта в Донбассе
Все материалы
Мир
Помпео заявил о возможности своего участия в президентских выборах в 2024 году
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда
Николя СаркозиСуд отправил Николя Саркози в тюрьму за коррупцию
Бывший президент Франции за подкуп судьи проведет год за решеткой
В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного американского студента
В Сенате США задумали ограничить полномочия президента
Все материалы
Бывший СССР
Представители Тихановской ответили на обвинения в попытке захвата Гомеля
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
В Молдавии сделали первую прививку от коронавируса
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Зеленский привился от коронавируса
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Суд разрешил арестовать Анатолия Шария
Все материалы
Экономика
Путин поручил защитить россиян с кредитами
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Матвиенко возмутилась ценами на цветы перед 8 Марта
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
Назван способ получать пенсию в 50 тысяч рублей
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Суд отпустил задержанного за создание ОПГ вора в законе Колю Киргиза
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Россиянин получил семь лет за стрельбу из пистолета в заполненном супермаркете
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Скопинский маньяк вышел на свободу после 17 лет заключения
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Охранник признался в надругательстве над ученицами российской школы
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Все материалы
Культура
Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»
Без вены виноватая
Героин для поп-звезды, новые супергерои Marvel и ЛГБТ-школьники: главные сериалы марта
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
«Он стал мужчиной-любоголиком, дамским угодником, ходоком»
История россиянина, который пытался купить любовь, но не нашел ее и стал клиентом психотерапевта
«Борат 2» получил «Золотой глобус»
От блюза до «абъюза»
Земфира выпустила первый альбом за восемь лет. Каким он получился?
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Все материалы
Интернет и СМИ
Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Иностранцы заподозрили двойное куриное яйцо в связях с Россией
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу
«Люди жаждут интимного опыта»
Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещенного в России контента
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Kia опубликовала фотографии салона большого седана K8
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 3
Десять вопросов для тех, кто кое-что смыслит в автомобилях
Российский Subaru XV обновился и подорожал
Mitsubishi Pajero Sport для России: объявлены цены и комплектации
До дилеров новинка доберется в мае 2021 года
Объявлены полуфиналисты конкурса «Всемирный автомобиль года»
Toyota Yaris: автомобиль года в Европе
Победитель и финалисты конкурса Car of the Year 2021
Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы