Депутат из Дагестана опроверг свое задержание ФСБ по подозрению в убийстве

Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев опроверг информацию о своем задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Короткое видеообращение депутата в пятницу, 19 февраля, публикует Telegram-канал «Спросите у Расула».

На кадрах видно, как депутат называет дату — 19 февраля — и время, 17:50. Абуев говорит, что с ним все нормально, и передает привет своим «доброжелателям и недоброжелателям».

Ранее источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа сообщил ТАСС, что сотрудники ФСБ задержали Абуева по подозрению в убийстве офицера МВД.

Абуев был избран депутатом Народного собрания Дагестана от «Единой России».