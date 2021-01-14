Присяжные оправдали бывшего российского депутата по делу о семи убийствах

В Иркутске присяжные оправдали бывшего депутата городской думы Братска Вадима Молякова, обвиняемого в похищении и убийстве семи человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Моляков и двое других фигурантов дела признаны судом невиновными на основании вердикта присяжных. Четвертый подсудимый осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Сам факт преступления доказан, и тот, кто причастен к сокрытию тел убитых, был признан виновным в убийстве, а остальные — оправданы», — сказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Осужденный фигурант также должен, согласно приговору суда, выплатить компенсацию морального вреда четырем потерпевшим по 400 тысяч рублей.

Приговор опротестован прокуратурой, а также обжалован потерпевшими. Дело будет направлено для рассмотрения в апелляционном порядке в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции.

В настоящее время Моляков отбывает 25-летний срок, к которому его приговорили в 2011 году за организацию убийства заместителя прокурора Братска Александра Синицына, совершенного в 1999 году.

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Моляков был депутатом думы Братска в начале 2000 годов. Его следствие считает предполагаемым лидером Братской ОПГ, известным по прозвищу Моляк.

По версии следствия, в марте 2001 года участники ОПГ застрелили лидера другой преступной группы, владевшего крупной лесозаготовительной организацией. Спустя несколько месяцев они расправились еще с одним криминальным авторитетом.

В 2002 году обвиняемые спланировали убийство сына ранее убитого владельца лесного бизнеса. Киллер подкараулил его возле подъезда дома и выстрелил из пистолета, однако пуля попала в руку потерпевшему, и он сумел убежать от бандитов. Впоследствии он переехал жить в другой регион страны.

В начале декабря 2002 года вооруженные топорами и ножами участники преступной группы, предварительно переодевшись в форму бойцов ОМОН, ворвались в квартиру, где находились пятеро активных участников еще одной преступной группы. Их связали и вывезли на берег реки Бирюса, где убили, расчленили и утопили.