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Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов

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В Иркутском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемой в семи убийствах, совершенных с целью передела сфер криминального влияния в городе Тайшет. Среди жертв банды — криминальные авторитеты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков, предполагаемый лидер Братской ОПГ известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».

По версии следствия, в марте 2001 года участники ОПГ застрелили лидера другой преступной группы, владевшего крупной лесозаготовительной организацией. Спустя несколько месяцев они расправились еще с одним криминальным авторитетом.

В 2002 году обвиняемые спланировали убийство сына ранее убитого владельца лесного бизнеса. Киллер подкараулил его возле подъезда дома и выстрелил из пистолета, однако пуля попала в руку потерпевшему и он сумел убежать от бандитов. Впоследствии он переехал жить в другой регион страны.

В начале декабря 2002 года вооруженные топорами и ножами участники преступной группы, предварительно переодевшись в форму бойцов ОМОН, ворвались в квартиру, где находились пятеро активных участников другой преступной группы. Их связали и вывезли на берег реки Бирюса, где убили, расчленили и утопили.

СКР опубликовал видео допроса одного из обвиняемых, который рассказывает о расправе.

t24.su

На кадрах мужчина говорит, что в доме они криками положили всех на пол. Один из находившихся в доме вытащил пистолет и попытался оказать сопротивление, дальше молодых людей связали и повели в автомобиль. «Я не связывал, но выводил», —сказал обвиняемый.

По данным «Тайшет24», Моляков в 34 года возглавил Братскую ОПГ, владел лесозаготовительными предприятиями, был депутатом братской гордумы, президентом федерации бокса Иркутской области.

В 2011 году Молякова приговорили к 25 годам заключения за организацию убийства заместителя прокурора Братска Александра Синицына, совершенного в 1999-м. Заказчиком преступления был признан начальник УВД Братска полковник Владимир Утвенко, который получил 18 лет лишения свободы.

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