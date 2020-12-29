Спецназ приехал в резиденцию арестованного экс-депутата Анатолия Быкова

В Красноярском крае бойцы спецназа приехали в резиденцию арестованного по подозрению в убийствах экс-депутата региона Анатолия Быкова. Об этом во вторник, 29 декабря, со ссылкой на адвоката Алексея Прохорова сообщает РИА Новости

По данным защитника, ему неизвестно, с чем связан визит сотрудников правоохранительных органов и бойцов СОБРа в резиденцию «Сосны», где находится семья подозреваемого в убийствах бизнесмена. Он предположил, что в доме Быкова проходят обыски, которые связаны с делом о налогах его подзащитного. Сам адвокат пояснил, что не может приехать в резиденцию, поскольку в это же время в Железнодорожном суде рассматривается вопрос о продлении домашнего ареста Быкова.

29 сентября сообщалось, что со счета арестованного по обвинению в убийствах бывшего красноярского депутата и бизнесмена Анатолия Быкова пропали деньги. Средства исчезли с банковского счета Быкова, пока он находился в СИЗО-1 в Красноярске.

Быков обвиняется в организации двух убийств жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Как считает следствие, с 1993 по 1995 год он сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета — Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году, а в 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.