ФСБ задержала депутата из Дагестана по подозрению в убийстве офицера МВД

Сотрудники ФСБ задержали депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева по подозрению в убийстве офицера МВД. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По его словам, у парламентария и его охранников изъято оружие. Абуева собираются привезти в Москву для участия в расследовании уголовного дела. Его подозревают в причастности к убийству сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану майора милиции Хангишиева.

Официальным комментарием от следственных органов ТАСС не располагает.

Абуев был избран депутатом Народного собрания Дагестана от «Единой России».